Sørlandsbanen gjenåpnet etter steinras

Det opplyser Bane Nor på sin hjemmeside klokka 21.30.

– Trafikken er i gang igjen, men du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, skriver de videre.

Det var i 18-tiden tirsdag at problemene oppsto på togstrekningen mellom Nelaug og Kristiansand. Pressevakt Mari Rjaanes i Bane Nor kunne opplyse til NTB at det var mye stein i sporet ved en tunnelinngang.

Bane Nor brukte noe tid på å rydde strekningen, da det hadde rast stein fra en skrent i området.