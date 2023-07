– Handlingsperioden går fra september 2019 til september 2022, sier politiadvokat Eli Andrea Skaar til Bergens Tidende.

Mannen er tiltalt for gjentatte overgrep mot tre jenter i barnehagen hvor han jobbet. Han nektet straffskyld da han ble pågrepet i fjor høst.

Alle forholdene faller innunder bestemmelsen for grov voldtekt av barn under 14 år. Ifølge tiltalen ble to av jentene utsatt for seksuell omgang som regnes som samleie.

– Det som gjør at handlingene karakteriseres som grove, er jentenes alder, og at vi mener det har skjedd gjentatte overgrep. At handlingene mot to av de fornærmede sidestilles med samleie, gjør at minstestraffen økes til fengsel i tre år, sier Skaar til NTB.

«Intet straffbart forhold bevist»

I tillegg forhøyes maksstraffen fra 10 til 15 år. Mot den tredje jenta er mannen i 30-årene anklaget for å ha utført kvalifisert seksuell handling. Det var denne saken mannen ble etterforsket for i 2019.

Statsadvokaten henla den gang saken med begrunnelsen «intet straffbart forhold bevist». Da mannen igjen ble anmeldt i fjor, så politiet den gamle saken i et nytt lys.

– Hva slags nye bevis er det snakk om i den tidligere henlagte saken?

– Det er snakk om både vitneforklaringer og andre typer bevis, sier Skaar til NTB.

I tillegg mener politiet altså å ha avdekket en tredje fornærmet i samme barnehage.

– Svært belastende

Mannen ble pågrepet kort tid etter at en forelder anmeldte ham i september, og han satt da en periode i varetekt. Advokat Kjetil Ottesen er bistandsadvokat for alle de tre fornærmede. Han betegner saken overfor BT som svært belastende for de involverte.

– Vi håper at man skal få litt svar, men utover det har vi ikke flere kommentarer akkurat nå, sier han.

Mannens forsvarer, advokat Ivar Abrahamsen, har ikke besvart BTs og NTBs henvendelser etter at tiltalen ble kjent tirsdag ettermiddag.

Kolleger vitner

Politiet har avhørt flere kolleger i barnehagen, og noen av disse skal vitne i rettssaken mot mannen.

– Har noen av dem forklart seg til politiet om at de selv har vært vitne til noe de i etterkant har mistenkt kan ha vært tegn på noe straffbart?

– Nei, svarer politiadvokat Eli Andrea Skaar til NTB.

Politiet gjorde beslag i datautstyr tilhørende mannen, men Skaar sier det ikke ble funnet noe ulovlig materiale på dette. Mannen i 30-årene ble sist avhørt av politiet i slutten av april.

Rettssaken mot ham går i Hordaland tingrett, men den er foreløpig ikke berammet.