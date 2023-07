– Gjennom politiets åstedsundersøkelse av branntomta ble det gjort funn av en død person. Det er grunn til å tro at den døde er den savnede Aiste Joana Østrem, opplyser Nordland politidistrikt.

Politiet går ut med navnet på den omkomne i samråd med de pårørende.

To personer kom seg ut av huset i Stamsund i Vestvågøy kommune i Lofoten da det tok fyr natt til lørdag. Politiadvokat Rakel Eilertsen sier at den avdøde skal obduseres for å avklare identitet, og for om mulig avklare dødsårsak.

Politiet har per nå ingen formening om hvorvidt noen form for straffbar handling har vært årsaken til brannen.

– Det ble satt i gang en åstedsundersøkelse i går, men det er fortsatt tidlig i etterforskningen. Det er derfor for tidlig å si noe om årsak, sier Eilertsen til NTB.

Det var naboer som varslet om brannen. Politiet ønsker fortsatt tips fra publikum i saken.