– Det er en kvinne og en mann i starten av 20-årene, som satt i personbilen. De er våkne og puster, sier operasjonsleder Steinar Knudsen i Sørvest politidistrikt.

Politiet melder at to luftambulanser er på vei for å frakte de to skadde til sykehus. Føreren av lastebilen, en mann i 20-årene, skal være uskadd.

– Vi har så langt ingen forutsetninger for å si noe om foranledningen til uhellet, sier Knudsen.

Veien var først stengt, men er nå åpnet igjen med manuell dirigering. Den vil trolig bli stengt igjen når politiet må gjøre flere undersøkelser.