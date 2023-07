– Feiringen skjer privat, opplyser kongehuset til NTB.

Kongeparet er for tiden i gang med sommerferien. De har tidligere sagt at det blir norgesferie i år, og at de skal reise litt med kongeskipet.

I tillegg skal de på hytta på Mågerø på Tjøme.

Dronningen er fortsatt svært aktiv og har mye program, 55 år etter at hun ble en del av det norske kongehuset.

I forrige måned var hun og kongen på to offisielle turer, både til Nordland og deretter til Danmark.

Også da brukte de kongeskipet.

– Vi er veldig heldige som har den muligheten. Det er helt sikkert, sa dronningen.

Dronning Sonja, født Haraldsen, giftet seg med daværende kronprins Harald 29. august 1968. 22 år senere ble hun dronning, da kong Olav døde i 1991. Dronning Sonja ble da den første norske dronningen på 52 år.

Dronningen er kjent for sin kunstinteresse og for å være en ivrig turgåer og nyter av norsk natur.