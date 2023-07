Speedgliderflyver hentet med helikopter i Harstad

Mannen hadde havnet i et tre i et såpass ulendt terreng at det måtte sendes ut et ambulansehelikopter for å løfte ham ut, skriver Troms politidistrikt på Twitter.

– Vi fikk melding om hendelsen klokken 23.50 etter at mannen hadde fått kontakt med bekjente via FaceTime på mobilen, opplyser operasjonsleder Christian Andreassen i Troms politidistrikt til NTB.

Mannen skal da ha hengt fast i treet i opp mot en time i bygda Elgsnes i Harstad kommune.

– Så vidt vi forstår skal han ikke være alvorlig skadd, sier Andreassen, som ikke har fått bekreftet tilstanden fra sykehuset.

Politiet fikk beskjed om at mannen var hentet ned fra treet klokken 01.11 natt til tirsdag. Han ble deretter fraktet til sykehus i Harstad med ambulanse.

Speedgliding er en videreutvikling av paragliding. En speedglider har gjerne høyere fart og flyr nærmere terrenget enn en paraglider.