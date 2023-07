Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen møtte pressen mandag kveld like etter at partiet hadde holdt ekstraordinært landsstyremøte.

– De aller fleste tok ordet. Og alle som sa noe, uttrykket full tillit til Bjørnar, sa Martinussen.

Tidligere mandag ble det kjent at Moxnes er sykmeldt i to uker, fram til 18. juli. I mellomtiden vil Martinussen fungere som partileder.

Hun er likevel tydelig på at Moxnes kommer tilbake som partiets leder etter at sykemeldingen er over.

– Jeg regner med at når han har fått hentet seg inn, så er han sterkt tilbake igjen. Og det gleder jeg meg til, sa hun.

– Dårlig håndtert

Det var i forrige uke Romerikes Blad meldte at Rødt-leder Bjørnar Moxnes hadde blitt tatt for tyveri av et par solbriller på Oslo lufthavn i juni. Han har godtatt et forelegg på 3000 kroner, men har fått kritikk for å ha underspilt hendelsesforløpet innledningsvis i mediene da saken ble kjent, samt for å ha endret forklaringen flere ganger.

Martinussen understreket mandag kveld at hun synes partilederen har håndtert saken dårlig og at dette også var gjengs oppfatning på hastemøtet.

– Det er tydelige tilbakemeldinger på det han har gjort er dumt og dårlig håndtert, sa hun.

– Det var svært dumt, det var ulovlig og det var skuffende for mange av oss. Det har han selvfølgelig fått høre.

Høy stjerne i partiet

– Denne saken er naturlig nok overskyggende nå. Samtidig er det ikke grunn til å la den overskygge Bjørnars arbeid og resultater som partileder, sa Martinussen.

Hun viste til at han har en høy stjerne som partileder, og at han har hatt en avgjørende rolle i å løfte Rødt og viktige politiske saker.

– Bjørnar har gjort feil, men han har ikke misbrukt sin makt eller bedt om noen særbehandling, sa Martinussen.

Publiserte overvåkingsvideo

Mandag kveld publiserte VG en overvåkingsvideo fra butikken som viser tyveriet.

I videoen ser man at Moxnes og kjæresten er inne i butikken og prøver et par med briller. Partilederen legger deretter brillene tilbake på plass, før han plukker dem opp igjen og legger dem på toppen av bagasjetrallen.

Videoen viser så at han legger brillene i jakkelommen før han etter hvert går mot utgangen av butikken.

Men det er ingenting i overvåkingsvideoen som endrer situasjonen, understreker Martinussen etter å ha sett videoen.

– Jeg har sett videoen nå, og kan ikke se at det er noe her som strider med det Bjørnar har forklart, eller at det kommer fram ny informasjon som vi ikke hadde fra før av, skriver hun i en SMS til VG og TV 2.

Endret forklaring

Rødt-lederen forklarte først at han tok med seg brillene ut av butikken ved en feiltakelse, og at en vakt senere kom bort og spurte etter dem.

Senere samme dag innrømmet Rødt-lederen at han oppdaget at han hadde lagt brillene i lomma da han og kjæresten hadde gått ut av butikken for å spise. I stedet for å gå tilbake til butikken, rev han av prislappen og puttet brillene i bagasjen.

– Det som gikk gjennom hodet på meg, var at jeg var livredd for at jeg kunne påføre skade på partiet ved å gå tilbake og si at jeg hadde tatt med brillene uten å betale for dem, og at det kunne bli en svær sak, sa Moxnes da han møtte pressen lørdag.

– Jeg skulle fortalt alt sammen fra første stund, erkjente han.