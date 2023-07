Partiets ekstraordinære landsstyremøte finner sted klokken 19.30 mandag kveld, skriver NRK.

I etterkant av møtet skal partiets 1. nestleder, Marie Sneve Martinussen, møte pressen utenfor Stortinget, opplyser partiet til NTB. Det er planlagt til cirka klokken 20.45.

– Bjørnar er sykemeldt til 18. juli og Marie Sneve Martinussen vil fungere som leder i perioden. Dette er et orienteringsmøte om ståa og hvordan det vil håndteres videre, opplyser landsstyremedlem Bjørn Kristiansen i Rødt til TV 2.

Endret forklaring

I forrige uke ble det kjent at Rødt-leder Bjørnar Moxnes var blitt tatt for tyveri av et par solbriller på Oslo lufthavn tidligere i juni. Rødt-lederen forklarte først at han tok med seg brillene ut av butikken ved en feiltakelse, og at en vakt senere kom bort og spurte etter dem.

Senere samme dag innrømmet Rødt-lederen at han oppdaget at han hadde lagt brillene i lomma da han og kjæresten hadde gått ut av butikken for å spise. I stedet for å gå tilbake til butikken, rev han av prislappen og puttet brillene i bagasjen.

– Det som gikk gjennom hodet på meg, var at jeg var livredd for at jeg kunne påføre skade på partiet ved å gå tilbake og si at jeg hadde tatt med brillene uten å betale for dem, og at det kunne bli en svær sak, sa Moxnes da han møtte pressen lørdag.

– Jeg skulle fortalt alt sammen fra første stund, erkjente han.

– Moxnes burde tre av

I ettertid har flere partitopper kommet ut med offentlig støtte til Rødt-lederen. Nesten samtlige fylkesledere har sagt at de fortsatt har tillit til Moxnes, ifølge TV 2.

Rødt-veteran Viktor Stein mener imidlertid at partiet bryter med egne vedtekter ved å beholde støtten til partilederen i lys av solbrillesaken.

– Jeg mener at Moxnes burde tre av umiddelbart, sa han til NRK tidligere mandag.

Tidligere RV-leder Sigurd Allern er bekymret for at saken vil overskygge politikken ved høstens valg.

– I seg selv er saken av begrenset betydning, spesielt juridisk, men historien leder lett til et mediedrev når den som anklages, vikler seg inn i forklaringer som er ufullstendige, og på noen måter misvisende, sa Allern til Klassekampen mandag.

Strisland legger ikke skjul på at spørsmålet om tilliten til Moxnes kan bli et tema på møtet mandag.