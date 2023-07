Politiet rykket ved 12.30-tiden ut til en leilighet på Vestli etter at det som antas å være naboer, meldte fra om bråk. På stedet fant de en person kritisk skadd.

– Personen var blodig og ble ansett som livstruende skadd. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men det lyktes dessverre ikke å redde ham, forteller innsatsleder Tore Barstad i Oslo politidistrikt på stedet til NTB.

En mann i 40-årene ble pågrepet på stedet, mistenkt for å ha forvoldt skadene. Innsatslederen sier personen er siktet for drap.

Etterforskes som drap

Den pågrepne mannen var også påført noen skader, men ble kjørt til arresten etter en helsesjekk, ifølge politiet. Saken etterforskes som drap. Politiet ønsker ikke å svare på hvilke typer skader den døde hadde eller hvorvidt politiet har beslaglagt noe våpen.

– Vi har kontroll på en gjenstand som vi tror kan settes i forbindelse med saken, sier innsatslederen.

Mannen som er pågrepet, er ikke kjent for politiet fra tidligere. Politiet kommer til å trenge tolkehjelp for å få gjennomført avhør av alle de involverte, forteller innsatslederen.

To andre på stedet

Politiet mener foreløpig at hendelsen har skjedd innendørs. Politiet har også kontroll på flere andre personer som skal ha vært til stede i den aktuelle leiligheten.

– Da vi ankom stedet, var det to andre personer der i tillegg til den avdøde og den siktede, sier Barstad.

Disse to personene har foreløpig status som vitner.

– Vi har forsøkt å gjennomføre noen provisoriske avhør gjennom Google Translate. Det er ikke holdbart, men gir oss et lite innblikk i hva de kan ha sett før vi har tolk på plass, sier Barstad.

Innsatslederen ønsker ikke å gå ut med hvilken nasjonalitet det er snakk om ennå.

Bofellesskap

Politiet antar at hendelsen har funnet sted i en type bofellesskap. De utelukker ikke at det også har vært andre personer til stede.

– I den oversikten vi har per nå, er det to vitner i tillegg til avdøde og siktede. Men det er flere personer registrert på adressen. Vi prøver nå å komme i kontakt med dem for å få avklart om de har vært til stede tidligere i dag. Og i så fall om de har noe kjennskap til de involverte i saken, sier Barstad.

Både politihelikopter og hundepatruljer ble sendt mot stedet etter at politiet fikk meldingen. Videre mandag foretar politiet sporsikring, rundspørring i nabolaget, samt krimtekniske undersøkelser.