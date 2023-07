Politiet: La ville dyr få være i fred

– Det er eksempler på båter som følger etter delfiner, turgåere som har oppsøkt moskus og andre ville dyr på nært hold, og droner som har jaget ørn. Alle disse eksemplene strider mot dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven og kan være straffbare, opplyser Tone Strømsnes Olsen, politiadvokat og fagansvarlig for dyrevelferdskriminalitet i Økokrim.

Det har flere ganger blitt gitt bøter for lignende hendelser. I 2020 ble for eksempel en turistguide gitt forelegg for å ha jaget en flokk moskus for at turistene skulle få ta gode bilder.