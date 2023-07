Fridde på Springsteens scene – fikk ja

Fremgangsmåten var original. Rett foran scenen på Voldsløkka holdt kvinnen opp en plakat der det sto en beskjed til The Boss: «Hvis du gir meg munnspillet ditt, har kjæresten lovt å vurdere å fri».

På konserten fredag ga nemlig Springsteen bort to munnspill til fansen foran scenen, noe som ga henne ideen til plakaten.

Springsteen lot seg ikke be to ganger, ga «the bride to be» munnspillet og hjalp de to opp, mens E Street Band slo over i «Here Comes the Bride».

Det var imidlertid ikke godt nok for Springsteen at kjæresten skulle vurdere å fri. Han ristet på hodet og ga beskjed om at frieriet måtte skje der og da.

Og slik ble det.

Etter å ha gått ned på kne og fått sitt ja til brølet fra titusenvis av konsertgjengere, fikk de hver sin bamseklem av Springsteen før de gikk av scenen.

– Sorry girls, I'm already married, skal 73-åringen ha kvittert og sparket i gang konserten igjen.

Fædrelandsvennen kan avsløre at de to vordende ektefellene er Linn Gamze Solbakken Ünal (32) fra Kristiansand og Asle Hauan (37) fra Kvinesdal.

De to fikk med seg begge konsertene til The Boss i Oslo, og har planlagt å få med seg konserter også neste år.

Om Bruce Springsteen dukker opp som forlover er imidlertid tvilsomt.