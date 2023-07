– Det brukes nå mange milliarder til å anskaffe våpen og ammunisjon til Ukraina og det norske forsvaret. Jeg tror det vil være en fordel å gjennomføre disse omfattende anskaffelsene så raskt som mulig, men også gjennom forsvarlige kontraktprosesser. Vi jobber aktivt for å få på plass den nye kontrakten så snart som mulig.

Det garanterer forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Ap) overfor ABC Nyheter.

Les alt om krigen i Ukraina!

Han opplyser at Forsvarsmateriell fikk fullmakt fra Forsvarsdepartementet til å forplikte staten dagen etter vedtaket i Stortinget i januar.

– Få dager senere ble det inngått en forpliktende intensjonsavtale mellom Forsvarsmateriell og Nammo slik at Nammo har økonomisk sikkerhet for kontraktene de allerede har plassert hos underleverandører, og nye kontrakter som må plasseres før endelig avtale er signert mellom Forsvarsmateriell og Nammo, forklarer Gram.

Høyre: – Veldig oppsiktsvekkende

Leder for utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Javad Parsa / NTB Foto: NTB

For noen dager siden kritiserte leder for utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide (H), regjeringen for at det tar for lang tid å få på plass nødvendige kontrakter med våpenprodusenten Nammo.

– Jeg synes det er veldig oppsiktsvekkende. Vi har etterlyst dette over lengre tid. Alle formelle politiske vedtak er gjort. Det er ingenting som hindrer kontrakten fra å bli signert. Men min store bekymring er at den ikke engang er fremforhandlet, sa leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide (H), til Nettavisen.

Video: F-16: Norge skal trene opp ukrainske piloter

Ifølge Gram har Forsvarsmateriell fått i oppdrag å forberede en kontrakt, og det har pågått en dialog mellom Forsvarsmateriell og Nammo utover våren.

– Kontraktsforhandlinger pågår nå mellom Forsvarsmateriell og Nammo, som har bekreftet at bestillinger på råvarer og komponenter til produksjon av ammunisjon allerede er inngått, forklarer Gram.

Han viser til at markedet er svært presset, og at det tar tid også for Nammo å få bindende pristilbud med tilhørende leveringstider fra sine underleverandører.

– Det var viktig å annonsere kontrakten med Nammo allerede i januar. Nammo kunne dermed starte forberedelser til omfattende produksjon uten å forsinkes av nødvendig politisk behandling, påpeker forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Han bekrefter at bestillingen er betydelig utvidet siden januar.

– Selv om vi har komprimert normal anskaffelsesprosess, tar det noe tid å utforme og forhandle en kontrakt på denne størrelsen. Moderne artilleriammunisjon med nødvendig tilbehør er avanserte produkter, og kontrakten som regjeringen ønsker er rekordstor, understreker Gram.

Forsvarsminister legger til at det ble utløst en opsjon på artillerigranater, som lå inne i tidligere kontrakt på samme type artillerigranater.

– Leveransene på denne opsjonen vil starte i 2025, og videre leveranser på ny kontrakt vil fortsette uten stopp i produksjonen basert på forberedelsene som nå er igangsatt av Forsvarsmateriell og Nammo.