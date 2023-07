TV 2: Dobbeltdrapssiktet mann tidligere dømt for drap

Mannen som er siktet for dobbeltdrapet på Sandaker, ble søndag varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett. I 2000 ble mannen dømt til 21 års fengsel med ti års sikring for dobbeltdrap. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: NTB