Rødt Vestland-lederen reagerer på hvordan Moxnes har informert partiet

Ifølge TV 2 hadde Penny lørdag ikke tatt stilling til spørsmålet om tillit til partilederen, men til VG opplyser hun at hun fortsatt har det.

– Ja, og den siste saken fra VG lørdag kveld, endrer ikke på det. Jeg vil ikke bagatellisere saken, men den er tross alt relativt liten og rammer egentlig bare ham selv, svarer Rødt-fylkeslederen.

I den saken kom det fram at Rødt-lederen ikke umiddelbart leverte fra seg solbrillene da han ble konfrontert med tyveriet. Fylkesleder Bridget Penny mener Moxnes burde ha informert mer presist og fullstendig internt i partiet.

– Når det ble som det ble, burde han gitt fullstendig informasjon om saken internt i partiet med en gang, selv om jeg forstår at en slik hendelse er skamfull å fortelle om, sier hun.

I et svar til VG gir Moxnes fylkeslederen «helt rett»

– Jeg setter pris på både den tydelige tilbakemeldingen og den presise forståelsen av saken, skriver Moxnes i en melding.

Moxnes gikk lørdag ut og beklaget tyveriet av et par solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen i juni, og at han ikke har vært åpen om hva som skjedde. Han sa at det nå er opp til partiet å vurdere om han har tilliten som trengs for å fortsette som partileder, og de fleste fylkesledere har allerede uttrykt støtte.

Rødt-lederen har vedtatt et forelegg på 3000 kroner i saken.