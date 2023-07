– Jeg har gledet meg i mange måneder, sier Støre til NTB.

Han har lørdag fått æren av å gå helt fremst i prideparaden i Oslo sammen med byrådsleder Raymond Johansen og justisminister Emilie Enger Mehl.

– I år er det pride som planlagt, og du hører stemningen i byen, sier en entusiastisk Støre.

Han kan imidlertid ikke love like frekke dansebevegelser som han og Johansen bød på i paraden for fire år siden.

– Jeg ser Raymond Johansen her, og da er det fristende å tenke dans. Men jeg tror jeg skal gå i mer ordnet måte foran i toget, sier Støre.

Video: Terror, BDSM og regnbuer: Her er Pride forklart

– En dag for glede

Mehl sier til VG at dagen i dag må være en dag for å bruke farge på jobben. Selv var hun ikledd en knallgrønn kjole.

– Det er en viktig feiring av norske verdier. Vi er et samfunn for inkludering, mangfold og kjærlighet. Jeg vet at mange har følt på utrygghet etter det som skjedde i fjor. Så det er viktig for meg fordi dette skal være en dag for glede, det skal være en feiring som det skeive miljøet fortjener.

Årets pridemarkering er preget både av glede og alvor, understreker Støre, som sier han føler med dem som ble berørt av skyteepisoden 25. juni i fjor.

– Det er et ønske om å si fra om at byen vår skal kunne huse dette på en trygg måte. Det ligger også et alvor over arrangementet, men jeg er glad for at det finner sted på den dagen det er planlagt, og at det er fint vær og god stemning.

Ingen trusler

Innsatsleder Lars Kostveit i Oslo-politiet sier til NTB at det ikke er kommet noen konkrete eller direkte trusler mot årets pridearrangement.

– Det er kjent gjennom mediene at det har vært noen saker vi har jobbet med, både hatkrim på nett og andre saker, men det er ingenting som tilsier at det skal være noen direkte trusler mot årets pridearrangement, sier Kostveit.

Han sier politiet har relativt store ressurser ute i gatene lørdag, både i form av uniformert politi og sivile tiltak. Fjorårets hendelse har ifølge Kostveit satt sitt preg på planleggingen av årets feiring.

– Det bakteppet vi hadde i fjor med den tragiske hendelsen, har gjort at vi jobber på en litt annen måte, men vi prøver å forholde oss til det bildet vi står ifra år til år og planlegge det separat uansett.

Politiet anslår at det er mellom 50.000 og 60.000 i prideparaden i Oslo i år, melder NRK.

– Lov å brenne et flagg

Det har vært flere tilfeller av brenning av prideflagg før årets pridemarkering. Støre har omtalt både flaggbrenningen og brenningen av koranen i Sverige nylig for «hatkriminalitet».

Nå moderer han seg.

– Jeg tror jeg skal være nøye nå med å si at jeg ser det som en hatefull ytring. Det er lov å brenne et flagg, og det er også lov å brenne en hellig tekst. Jeg er sterkt kritisk til en sånn handling, men hatkriminalitet er ikke riktig ord for meg å bruke.

– Politiet må ta hatet på alvor

Høyre-leder Erna Solberg sier det er viktig at politiet tar hatkriminalitet på alvor og svarer på dem som kommer med hatytringer. Også hun går i tog lørdag.

– Jeg tenker at i år er det veldig viktig at vi tar vi gleden tilbake. Vi hadde en stor solidaritetsmarsj i fjor høst, men den var preget av mye alvor. Nå er det pride, nå er det kjærligheten, og det er veldig viktig i dag.

Nylig avgått kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen sier hun føler seg trygg i årets parade.

– Det er ekstra viktig å være synlig nå og vise at vi ikke lar oss true til taushet. Oslo-politiet har sørget for at sikkerheten er så god som den kan være, så jeg føler det er trygt og godt å være i parade nå, sier Trettebergstuen.