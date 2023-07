Mann i 50-årene siktet i drapssak på Sandaker

– Etterforskningen har pågått for fullt siden politiet ble varslet om hendelsen i natt. Det er tatt flere vitneavhør, rundspørring og gjennomført kriminaltekniske undersøkelser. Politiet etterforsker saken som en drapssak, sier Grete Lien Metlid, leder felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Metlid opplyser at den siktede er en mann i 50-årene, bosatt i Oslo, og at vedkommende er kjent for politiet fra før. De to avdøde mennene er i henholdsvis 60- og 70-årene, og begge var bosatt i Oslo.

– Politiet er tidlig i etterforskningen, det er for tidlig å si noe om motiv eller foranledning for hendelsen, sier Metlid.

Avhøres lørdag

Den siktede mannen er ennå ikke avhørt, men politiet skal forsøke å gjennomføre et avhør i løpet av lørdag. Mannen har fått oppnevnt advokat Kaja de Vibe Malling som sin forsvarer.

Det er foreløpig ikke oppnevnt bistandsadvokat i saken.

Den siktede mannen skal framstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett søndag, opplyser politiadvokat Ida Fengsrud.

– Dette er en meget alvorlig sak. Dersom det er vitner som per nå ikke har snakket med politiet, bes de om å ta kontakt så fort som mulig, sier Metlid.

Ikke pride-relatert

Metlid opplyser at politiet ikke ser drapssaken i sammenheng med feiringen av Oslo Pride og arrangementene i Oslo denne helgen.

Vitneobservasjoner, bilder, video og andre opplysninger kan gjøres gjennom politiets tipsportal: https://tips.politiet.no/oslo.