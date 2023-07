Mann pågrepet for mulig dobbeltdrap i Oslo

To menn er funnet døde i en blokk på Sandaker i Oslo. Spor på stedet tilsier at de er drept, ifølge politiet. En mann er pågrepet i saken. Politiet ble varslet om saken via AMK klokka 23.25 fredag kveld, opplyser operasjonsleder Rune Hekkelstrand til NTB.

De to døde ble funnet i forskjellige leiligheter i samme oppgang i en blokk på ti etasjer. Alle de involverte er menn i 50- til 70-årene, ifølge politiet.

En savnet etter husbrann i Lofoten

Et hus i Stamsund i Nordland har brent ned til grunnen i natt. Nordland politidistrikt fikk melding om brannen klokka 2.04.

– Boligen har brent ned til grunnen. To personer er evakuert og på sykehus. Den siste beboeren er savnet, forteller operasjonsleder Kjetil Kaalaas til NTB.

Prideflagg påtent i Hallingdal

I natt ble prideflagget på kommunehuset i Ål i Hallingdal påtent. Sørøst politidistrikt fikk melding om saken rett etter klokka 2.

– Melding fra en beboer som så at en mann tok ned og satte fyr på prideflagget som hang på flaggstanga til Ål kommunehus. Gjerningsmannen var borte da politiet kom, opplyser operasjonssentralen.

Ras stenger E16 i Flåm

E16 ble i natt stengt mellom Aurland og Flåm på grunn av steinras. Omkjøring er via riksvei 7 over Hardangervidda.

Ifølge politiet er verken kjøretøy eller hus tatt av raset, men fem personer er evakuert.

Tre pågrepet for vold i Kristiansand

En person er sendt til sykehus etter å ha blitt utsatt for vold i Kristiansand. Politiet har pågrepet tre antatte gjerningspersoner.

Agder politidistrikt meldte om hendelsen i Dronningens gate klokka 3.20. De pågrepne er anmeldt for kroppsskade.

270 pågrepet i Frankrike

Uroen i Frankrike fortsatte for fjerde natt på rad etter at en 17-åring ble skutt og drept av politiet tidligere i uken. Minst 270 personer ble pågrepet.

Politiinnsatsen var ytterligere trappet opp fredag, med 45.000 politifolk og pansrede kjøretøy. Tross det politioppbudet meldes det om plyndring i Lyon, Marseille og Grenoble. Demonstranter har også tent på biler og søppelkasser flere steder.

Gisler frigitt i Mexico

En gruppe ansatte i sikkerhetsmyndighetene i mexicanske Chiapas er løslatt etter at de ble bortført tidligere i uken.

– Det står bra til med alle sammen, sier en talsperson for sikkerhetsdepartementet i delstaten.