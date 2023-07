En person fortsatt savnet etter brann i Lofoten

Politiet fikk melding om brannen i Stamsund i 2-tiden om natten. Da nødetatene ankom rett etter, var huset overtent.

Et barn og en mann ble reddet ut, mens en person fortsatt er savnet. I 16-tiden var statusen som før. Politiet hadde på det tidspunktet ikke fått anledning til å undersøke brannstedet.

– Det vil ikke være mulig for brannteknikere å gå inn på branntomta lørdag. Jeg tviler på at det egentlig lar seg gjøre å gå inn der i helgen. Det er nedbrent, og det må lages en plan for at det skal være trygt å gå inn der, sier operasjonsleder Remy Johansen i Nordland politidistrikt til NTB lørdag ettermiddag.

Politiet etterforsker brannen.

– Vi ber om opplysninger fra publikum som kan bidra til å oppklare saken. Vi ber også om at de som har overvåking på sine kjøretøyer, ringeklokker og andre kameraer, undersøker dette, sier politiadvokat Kine Reinerth i Nordland politidistrikt i en pressemelding.

– Det er foreløpig ingen klar teori om hva som har forårsaket brannen, og politiet etterforsker derfor saken bredt, legger hun til.

Lørdag foretok politiet generelle etterforskningsskritt, inkludert avhør.