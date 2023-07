Ras stenger E16 i Flåm – fem evakuert

Vegtrafikksentralen meldte om raset noe etter klokka 1. Stengningen omfatter Fretheimtunnelen og Onstadtunnelen.

Ifølge politiet er verken kjøretøy eller hus tatt av raset. Klokka 5.20 opplyste imidlertid politiet at fem personer er evakuert.

– Når det blir dagslys, vil geolog vurdere områder og om det er ytterligere rasfare, melder politiet.

Raset tok med seg kraftlinjer, noe som igjen forårsaket brann i terrenget.

– Strømmen er tatt, og brannen er trolig i ferd med å ebbe ut. Området er per nå for usikkert til å gå inn i for brannmannskaper, opplyste 110-sentralen natt til lørdag.