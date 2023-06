Fortsatt historisk lav forbrukertillit

Forbrukertillitsindeksen (CCI) kommer ut månedlig og måler forbrukernes tillatt til husholdningenes økonomi.

Tallene for juni viser at 58 prosent av norske forbrukere oppgir at husholdningenes økonomi er litt eller mye dårligere i dag sammenlignet med for ett år siden.

Samtidig tror 41 prosent av de spurte at økonomien vil være litt eller mye dårligere om 12 måneder.

Undersøkelsen er laget av Opinion, som skriver i en pressemelding at tilliten blant forbrukere preges av stadig høy prisvekst, økte renter og en svak norsk krone.

– Det er en stund siden sjokkfasen gikk over i realitetsorientering og tilpasning til en ny økonomisk virkelighet for mange nordmenn, skriver de.