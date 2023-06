Utvalg foreslår flere endringer i regelverket for drosjer

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mottok fredag drosjeutvalgets utredning.

Utvalget foreslår at samtlige innehavere av drosjeløyve skal være tilknyttet en drosjesentral. Betaling for all løyvepliktig transport skal registreres i taksameteret slik at det blir registrert hos sentralen løyvehaveren er knyttet til, kommer det fram i rapporten.

Drosjesentraler må ha løyve

Det stilles også krav til drosjesentralen, som må ha løyve. For å få det må søkeren også ha god vandel, tilfredsstillende økonomi og drive en faktisk og varig virksomhet i Norge.

Sentralen skal også kunne samle inn, lagre og sende informasjon til myndighetene om løyvehavere som er tilknyttet sentralen, posisjonsdata for drosjeturer og priser.

Drosjesentralen skal sikre at innehaverne følger regelverket, samt ha en klageordning, foreslår utvalget.

Haster med tiltak

Stortingsrepresentant Erling Sande (Sp), som leder transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, mener utvalgets innstilling er en sterk støtte til partiets syn på sentraltilknytningsplikt.

– Senterpartiet mener det haster å få innført sentraltilknytningsplikten og ønsker også at man snarest får innført driveplikt og regulering av antall løyver, slik at man kan sikre en oversiktlig og mer seriøs bransje, sier Sande.

Drosjemangel utenfor byene

Samferdselspolitisk talsperson Geir Jørgensen i Rødt mener utvalget har kommet med mange gode forslag.

– Markedet flommer over av biler i byene, mens det mangler drosjer i andre deler av landet. Samtidig mangler mange sjåfører en lønn de kan leve av. Det viktigste gjenstår, nemlig å innføre driveplikt i distriktene og en begrensning i antall drosjer. Stortinget har lovet å gjøre det før nyttår. Det må vi holde, sier stortingsrepresentant Geir Jørgensen til NTB.