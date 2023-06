Bonde brukte øyedråper på to sauer – må avlive 170 dyr

Det har Mattilsynet konkludert med i saken mot Hovde i Lillesand.

Fordi bonden brukte kloramfenikol øyedråper på søyer, krever Mattilsynet at alle dyr født etter 31. mars 2021 avlives, skriver Nationen.

«Kloramfenikol er strengt forbudt å bruke på dyr som skal til mat, og har vært forbudt siden 1995», skrev Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse hos Mattilsynet, i et generelt svar om saken til Nationen.

– Det er jo grenseløst arrogant å bruke to år på behandle dette, og så fatte et vedtak to dager før fellesferien. Heldigvis hadde min advokat en halvtime ledig, sier Kjetil Hovde til avisa.

Han sier at han vurderer om det skal tas ut stevning eller kreve endring.

I sin siste vurdering av saken tar Mattilsynet utgangspunkt i EØS-regelverket, og konkluderer med at det ikke er lov å behandle produksjonsdyr med kloramfenikol.

Kjetil Hovde sammenligner situasjonen med bruk av de samme øyedråpene på hester, hvor avkommet ikke rammes.

– Men Mattilsynet er vel mer redd for 10.000 skrikende hestejenter utenfor Stortinget enn en gammel sauebonde, sier han.