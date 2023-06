Mai-rekord for utenlandske overnattinger i Norge

Det ble registrert rundt 768.000 utenlandske overnattinger ved de norske overnattingsvirksomhetene i fjor. Det er 105.000 flere overnattinger mer enn i 2022, viser tall fra overnattingsstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB).

– I mai i fjor så vi at tallet på utenlandske gjester nærmet seg nivået vi hadde før pandemien, og i mai år var utlendingene tilbake i Norge for fullt. Den svake norske krona kan være en viktig årsak til at flere utenlandske turister enn før legger turen til Norge, sier rådgiver Boyd Oyier i SSB.

Totalt var det rundt 2,9 millioner overnattinger ved kommersielle overnattingsvirksomheter i mai i år.