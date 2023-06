Årsregnskapet til The Resource Group (TRG), som er det øverste selskapet i Røkke-systemet, viser at det er tatt ut et ordinært utbytte på 400 millioner kroner. Det er også tatt ut et tilleggsutbytte på 473 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Selskapet gikk med 600 millioner kroner i underskudd i fjor, en nedgang fra året før da overskuddet var på 1,4 milliarder kroner.

Ved årsskiftet var egenkapitalen i selskapet på ni milliarder kroner, mens det var to milliarder i gjeld.

Ifølge DNs beregninger har Sveits-utflyttede Røkke hentet ut rundt sju milliarder kroner fra TRG siden 2008.