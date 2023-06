Norge dobler laksesalget til Kina

Lakseeksporten til Kina har dermed satt ny rekord, både i volum og verdi, skriver bransjenettstedet Intrafish.

– Kina er Norges viktigste asiatiske handelspartner og øker stadig i betydning som sjømatmarked, men det er et krevende marked, sier administrerende direktør Christian Chramer i Sjømatrådet til IntraFish.

I årets første fem måneder har det blitt solgt 17.697 tonn med laks, noe som har brakt inn en samlet verdi på 2,46 milliarder kroner. Det er dobbelt så mye som i samme periode i fjor og mer enn i hele 2021 totalt.

– Hittil i år har vi hatt en markedsandel for fersk hel laks på over 50 prosent. Det er betydelig opp fra siste «normalår» før pandemien, i 2019, da vi for året som helhet lå på 34 prosent, sier Sjømatrådets utsending til Kina, Andreas Thorud, til nettstedet.

De største konkurrentene på markedet er Chile og Australia.