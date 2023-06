Regjeringen sier nei til boliglån-lettelse

I lys av renteøkningen fra Norges Bank, har flere økonomer har tatt til orde for at regjeringen bør lempe på kravene til innbetaling av boliglåns-avdrag i utlånsforskriften, og åpne for at boliglånskunder kun betaler renter.

– Det er ingenting å lure på. Dette er åpenbart det rette grepet, sa makroøkonom Kjetil Storesletten ved Universitetet i Oslo til Dagens Næringsliv nylig.

Regjeringen sier imidlertid at det er uaktuelt.

– Vår vurdering er at det ikke er behov for å gjøre ytterligere endringer i forskriften nå, skriver statssekretær Ellen Reitan (Ap) i Finansdepartementet i en epost til DN.

Torsdag i forrige uke hevet sentralbanken styringsrenten dobbelt, fra 3,25 til 3,75 prosent. Styringsrenten er nå på sitt høyeste nivå siden 2008. Samtidig er det varslet at det er sannsynlig med enda en renteheving i august.