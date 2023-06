Ny rapport: Ikke lad elsparkesykkelen inne

Lad så trygt som mulig, og ikke lad i rømningsveier, heter det også i rapporten, som er utført for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Slike branner er eksplosjonsartede og uforutsigbare. Brennende deler kan kastes flere meter av gårde og starte nye branner. I tillegg kommer det store mengder giftig gass som kan gjøre det vanskelig å evakuere. Hvis du har mulighet, bør du lade og oppbevare elsparkesykkel og lignende elkjøretøy utenfor boligen din, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

Dersom du må lade hjemme, anbefaler DSB at du følger Ladevettreglene. Lad når du er våken og til stede, lad på et underlag som ikke lett kan brenne og gjør det i et rom som har fungerende røykvarsler.

– Det kan være fristende å lade elsparkesykler og andre elkjøretøy i korridorer eller trapperom for å unngå at de tar opp plass inne. Dersom det begynner å brenne her, så vil rømningsveien være farlig å bruke. Disse må kunne brukes som fluktvei ved brann, understreker Ly.

– Med et økende antall elektriske produkter i norske hjem, øker sannsynligheten for at uønskede hendelser oppstår. Barn og unge er også flittige brukere av elektriske produkter og ladere. Det er derfor lurt å innarbeide godt ladevett tidlig, sier han.

Blant rådene fra DSB er også at man kjøper et kjent merke og unngår å importere billigprodukter, og at man bruker originale batterier og ladere.

Forskningsrapporten «Rømning ved brann i litiumbatteri i elsparkesykkel» er utført av RISE Fire Research på oppdrag fra DSB.