Russland hevder å ha drept to ukrainske generaler

– Som et resultat av et angrep 27. juni ble to generaler og opptil 50 offiserer fra den ukrainske hæren eliminert, heter det i en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet torsdag.

Videre hevder Russland at også 20 utenlandske leiesoldater ble drept i angrepet.

Kramatorsk har vært under kraftige angrep den siste tiden. Tirsdag ble minst elleve mennesker, blant dem ett barn, drept i et russisk rakettangrep mot en restaurant i byen. Ytterligere 61 ble såret.

Kramatorsk har om lag 160.000 innbyggere og ligger ved frontlinjen i Donetsk.