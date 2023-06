Forsvaret får flere ingeniør- og bergingspanservogner

– Jeg er glad for at vi nå har fått signert disse kontraktene som vil bidra til å fylle hærens behov for ingeniør- og bergingspanservogner, og som erstatter materiell som er donert til Ukraina, sier investeringsdirektør Øyvind Kvalvik i Forsvarsmateriell i en pressemelding.

Tre av de åtte nye ingeniørpanservognene og en av de tre nye bergingspanservognene er anskaffelser som følge av donasjoner til Ukraina.

Fra før har Forsvaret fått seks ingeniørpanservogner og seks bergingspanservogner gjennom de to kontraktene med tyske FFG Flensburger Fahrzeugbau.

Vognene er planlagt levert i perioden 2026-2027, og kontraktene har en samlet verdi på 109 millioner euro. Totalt skal det anskaffes 14 ingeniørpanservogner og ni bergingspanservogner, kommer det fram i pressemeldingen.