– Han så på meg mens han strøk tommelen over halsen sin, sier vekteren i Buskerud tingrett. Kevin Winness Simensen er fornærmet i saken etter at en politimann senere på kvelden slo ham flere ganger.

Vekteren jobbet natt til 30. oktober i fjor på utestedet Privat i Kongsberg, der Simensen var gjest. Etter en stund ble Simensen ifølge vekteren kranglete og ble bedt om å forlate utestedet.

Vekteren sier at han fysisk måtte føre Simensen ut fra utestedet, og at han deretter forsøkte å komme seg inn flere ganger. Simensen skal også ha truet med å «knuse trynet» til vekteren.

«Tror du ikke jeg tar drapstrusler på alvor?»

Etter dette løp vekteren til Esso-stasjonen i Kongsberg der han tok kontakt med politiet som satt i en bil for å melde ifra, da Simensen og flere andre kom etter.

– Jeg skulle snakke med politiet, men han ropte «Hold kjeft! Holdt kjeft». Da sa jeg ganske høyt at «Tror du ikke jeg tar drapstrusler på alvor?». Da kom politiet ut av bilen og virket som om de tok situasjonen på alvor, sier vekteren.

Ville hindre konfrontasjon

Politimannen som først snakket med vekteren, var en betjent i 50-årene.

– Vekteren sier at han er engstelig fordi han har fått drapstrusler, og at en person har tatt en finger over strupen mot ham, sier politimannen i retten.

Mens han snakker med vekteren, kommer Kevin Winness Simensen og flere andre mot politibilen.

– Ut ifra kroppsspråket hans og verbale trusler som kom, så velger jeg å gå ut av bilen og imellom dem så det ikke skal bli en konfrontasjon, sier politimannen.

– Jeg ble overrasket

Kort tid etter kom også flere politifolk til, blant annet politimannen i 30-årene som er tiltalt for vold.

– Så skjer det en del ting jeg ikke får med meg, og jeg oppdager at det er et basketak bak ryggen min, sier politimannen.

– Jeg ble overrasket, og antok at det hadde skjedd noe jeg ikke hadde fått med meg, sier han.

Onsdag sa den tiltalte politimannen at han ikke opplevde å få tilstrekkelig støtte fra kollegaene under hendelsen. Politimannen i 50-årene erkjenner at han burde ha handlet annerledes.

– Hadde jeg vært mer aktiv, kunne vi kanskje ha fått kontroll på Simensen mye tidligere, sier han.