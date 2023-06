– Det er en lærdom om hvor kostbart det er å få ned prisveksten, hvis den befester seg på et høyt nivå, sa statsminister Jonas Gahr Støre under regjeringens oppsummerende pressekonferanse før sommeren.

Gahr Støre brukte torsdag tid på å trekke tråder mellom den økonomiske situasjonen i Norge på 1980-tallet og dagens økonomiske situasjon og prisveksten Norge nå opplever.

– Oppgaven nå er å unngå det som skjedde på slutten av 80-tallet skjedde igjen, unngå at vi får en nedgangstid, unngå høy arbeidsledighet og et høyt antall konkurser. Men vi må være forberedt på at det vil ta tid å få prisveksten ned. Det er altså ingen rask løsning her i Norge eller i andre land, sa Gahr Støre.

– Utviklingen viser noe annet

Målet er å komme gjennom dyrtiden som et av landene i Europa med lavest ledighet, sier Jonas Gahr Støre (Ap). Men det vil ta tid å få ned prisveksten.

– Da vi la fram statsbudsjettet i fjor, var det mange som mente at nå styrte vi mot høy arbeidsledighet, konkursras og kraftig nedgang i norsk økonomi. Utviklingen viser noe annet, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på regjeringens oppsummerende pressekonferanse før sommeren.

– Aldri før har flere vært i jobb. Yrkesdeltakelsen som falt gjennom en tiår, har snudd og går opp igjen, fortsatte han.

Dersom arbeidsledigheten for alvor begynner å stige, skal regjeringen gjøre det den kan for å motvirke dette, lovet han.

– Målet er å komme gjennom denne perioden som et av landene i Europa med lavest ledighet. Det at vi har lav ledighet, er en viktig buffer mot at renta øker og at det er dyrere å betale for lån, sa Støre.

Støres løsning

Han understreket at det kommer til å ta tid å få prisveksten ned.

– Det frustrere mange, det kan jeg forstå. Men det finnes ikke en rask løsning, verken i Norge eller i andre land. Mye av prisveksten drives av importen. Når det er prisvekst ute, kommer denne til Norge.

Trygg og ansvarlig pengebruk er løsningen, ifølge Støre.

– Kommer prisveksten ut av kontroll, vil det ikke være rentebrev folk får i innboksen, det vil være oppsigelsesbrev, sa han.

– Det må vi gjøre og skal vi gjøre alt vi kan for å unngå. Så langt, halvveis ut i 2023, må jeg si at det går rimelig bra.