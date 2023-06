Fire menn dømt for drapet på Bård Lanes

27-åringen fra Vestlandet dømmes til forvaring med en minstetid på 18 år, mens en 31 år gammel mann fra Tønsberg dømmes til fengsel i 18 år.

En 33 år gammel mann fra Tønsberg dømmes til fengsel i 16 år, og en 23-åring fra Brasil dømmes til fengsel i 16 år, skriver Tønsbergs Blad

27-åringen må også betale 300.000 kroner i erstatning til kjæresten til Lanes, skriver NRK.

Tilsto drapet

Bård Lanes ble skutt utenfor et solstudio på Kilen i Tønsberg rundt klokken 22.10 den 20. april i 2021. Ett av skuddene traff ham i ryggen og gikk gjennom en lunge og deler av hjertet. Lanes ringte selv til AMK-sentralen rett etterpå og sa at han var skutt. Han døde på sykehus kort tid etter.

Politiet mener at de fire mennene planla å drepe Lanes som følge av en langvarig konflikt, og at drapet ble gjennomført på oppdrag fra 31-åringen.

Den hovedtiltalte 27-åringen er den eneste som har erkjent straffskyld. Han tilsto i retten å ha drept Lanes, men hevdet at det var et uhell. Han sa at han skulle skyte Lanes i beina, men bommet og traff ham i ryggen.

Brukte hemmelige agenter

Han fastholdt at han gjennomførte drapet alene, men at han hadde påtatt seg å «riste» Lanes som en tjeneste til 31-åringen. 31-åringen ønsket at beina på Lanes skulle knekkes, sa 27-åringen i retten.

Rettssaken gikk for Vestfold tingrett fra mars til juni.

Politiet samlet inn en del av bevismaterialet ved hjelp av skjulte politiagenter. Vestfold tingrett nektet påtalemyndigheten å bruke disse bevisene under rettssaken, men lagmannsretten besluttet at de likevel kunne brukes.