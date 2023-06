Bergens Tidende har tidligere avdekket at Spesialenheten har gitt tillatelse til at politifolk kan samles etter oppdrag der de har skutt noen – til tross for at Riksadvokaten slår fast at de skal holdes atskilt fram til de er avhørt.

Nå varsler Politidirektoratet (POD) at de vil gå gjennom alle rutiner for oppfølging av ansatte etter alvorlige hendelser, skriver avisen.

– Vi vil ta kontakt med alle politidistrikter og særorgan straks, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i POD.

Spesialenheten er underlagt Riksadvokaten, men Riksadvokaten er ikke blitt informert om at Spesialenheten tillater politisamlinger i strid med rundskrivet. Sjef Terje Nybøe for Spesialenheten bekrefter at de ikke har hatt noen dialog med Riksadvokaten om samlingene.

– Vi har ikke hatt noen indikasjoner på at det har påvirket etterforskningen i disse sakene, sier han.

Videre sier Nybøe at de ikke har noen hjemmel for å gi klarsignal for den type samlinger.

– Det har vi ikke. Utgangspunktet er normalt at de er atskilt. Så har man av og til en runde for å sjekke at det går bra med dem, sier han.

Riksadvokaten ønsker ikke å stille til intervju, men bekrefter i en epost at de ikke har vært i dialog med Spesialenheten om temaet.