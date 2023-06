Nylig har regjeringen godkjent planer for utbygging og drift av de nye feltene Tyrving, Breidablikk og Yggdrasil i Nordsjøen. Miljøorganisasjonene mener dette bryter med krav fra Høyesterett fra sist de saksøkte staten, melder NRK.

– Regjeringen trosser klimavitenskapen og vår egen Høyesterett når den tillater nye oljefelt uten å utrede om disse er forenlige med et levelig miljø, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge til kanalen.

I søksmålet i 2020 ble staten frikjent på alle punkter i Høyesterett. Retten mente enstemmig at tildelingen av oljelisenser i Barentshavet i 2016 verken var brudd på Grunnlovens miljøparagraf eller Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), slik saksøkerne hevdet.

Retten mente at det først og fremst er hvis staten ikke setter i verk klimatiltak, paragrafen kan brukes. Dommerne viste blant annet til at staten har satt i verk en rekke klimatiltak, og satt seg mål for å få ned utslippene.

Men ifølge miljøorganisasjonene brakte dommen med seg gjennomslag om at staten ikke bare har rett, men også plikt til å nekte nye oljefelt av hensyn til klima og miljø, og at staten plikter å utrede de globale klimavirkningen av nye oljefelt før disse godkjennes.