Antatte levninger funnet i ubåtvrakrester

Tjenestemenn sier det er funnet «antatte levninger etter mennesker» i vrakrestene etter ubåten Titan som forliste ved vraket av Titanic. Medisinske eksperter fra USA vil utføre en formell analyse av funnet, opplyser den amerikanske kystvakten i en uttalelse etter lossingen av vrakrestene. Fem personer døde da ubåten imploderte og kollapset på 3800 meters dyp.

Marokko kaller hjem ambassadør

Marokkos ambassadør i Sverige Hentes hjem på ubestemt tid i protest mot onsdagens koranbrenning utenfor en moské i Stockholm. Sveriges chargé d'affaires i Rabat er ble kalt inn på teppet onsdag. Der ga Marokko uttrykk for sin «sterke fordømmelse av dette angrepet» og kalte koranbrenningen «en uakseptabel handling».

Person døde i klemulykke i Nordhordland

En person døde på vei til sykehus etter å ha kommet i klem mellom en bil og en tilhenger i Alver kommune i Vestland. Vest politidistrikt opplyste om dødsfallet i natt, og de pårørende er varslet. Nødetatene fikk melding om saken klokka 22.23 i går kveld.

– Underveis ble det meldt at personen var livløs. Det ble iverksatt forsøk på livreddende førstehjelp uten hell, og vedkommende ble erklært død på vei til sykehus, opplyser operasjonsleder Tore-Andre Brakstad i Vest politidistrikt.

Syklist havnet i elva på Dombås – erklært død

En mannlig syklist i 70-årene havnet i elva på Dombås i Innlandet i går kveld. Han ble reddet opp, men ble erklært død på stedet. Politiet fikk melding om ulykken klokka 20.11, og politiet meldte om dødsfall i natt.

– De pårørende er varslet, forteller operasjonsleder Rune Vegard Huse til NTB.

USAs største banker godt rustet mot resesjon

De 23 største bankene i USA har bestått sentralbankens årlige stresstest, noe som tilsier at de vil klare seg gjennom en kraftig resesjon. I onsdagens rapport fra The Federal Reserve står det riktignok at ikke alle klarte prøven med like god margin, og at det er noen relative svakhetstegn i noen av de mellomstore bankene. Det kan få investorer og beslutningstakere til å heve øyenbrynene.