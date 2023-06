Mann dømt til elleve års forvaring for drapsforsøk på to tenåringer på T-banen i Oslo

Forvaringsdommen har en minstetid på sju år og åtte måneder, skriver Avisa Oslo.

I retten erkjente mannen at han bar våpen, men nektet for at han forsøkte å drepe de to, som var 17 og 18 år gamle da hendelsen fant sted 15. august for snart to år siden. De to unge mennene ble skutt inne på en T-banevogn mellom Hellerud og Skøyenåsen T-banestasjon.

I avhør med politiet har mannen i midten av 30-årene forklart at det ikke var med hensikt å skyte de to fornærmede. Skuddene skal ifølge ham selv ha blitt avfyrt ved et uhell i forbindelse med et basketak med dem.

Mannen er straffedømt en rekke ganger tidligere. I januar 2021 ble han dømt til fengsel for flere voldstilfeller, trusler, skadeverk og forulemping av offentlig tjenestemann.

I tillegg til forvaringsdommen må den domfelte betale en oppreisningserstatning på 250.000 kroner til den ene fornærmede og 200.000 kroner til den andre.