Siktede i frysebokssaken i Värmland stilles for retten i juli

Saken er forhåndsberammet i Värmlands tingsrett 11.–12. juli. Statsadvokat Linda Karlsson sier til NTB at hun trolig får tiltalen klar torsdag neste uke.

Mannens forsvarer, Stefan Liliebäck, til NTB, sier at de venter seg en tiltale for likskjending og bedrageri.

– Når tiltalen foreligger, vil vi gå gjennom den sammen og avklare hvordan han stiller seg til straffskyld, sier Liliebäck.

Karlsson konkluderte tidligere i juni med at det ikke var grunnlag for å si at kvinnen ble drept. Hun bekrefter også overfor NTB at den endelige obduksjonsrapporten ikke har gitt noen svar rundt dødsårsaken.

Funnet i mars

Det var 16. mars i år at politiet fant en norsk kvinne i 60-årene død i en fryseboks på nordmannens gård i Värmland i Midt-Sverige.

Politiet har konkludert med at hun døde i januar 2018. Det kom inn pensjon på hennes konto fram til i år. Mannen har erkjent å ha lagt kvinnen i fryseboksen etter dødsfallet. Siktede er vurdert som tilregnelig og sitter fortsatt i varetekt.

Forsvareren sier at mannen tar saken tungt.

– Fysisk sett er det nok ikke noe stort problem, men psykisk tror jeg ikke han har det så bra, sier Liliebäck.

Likskjending og bedrageri

Mannen er siktet for likskjending og grovt bedrageri. Bedrageriet skal ha funnet sted mellom 12. januar 2018 og 28. februar 2023.

– Bedrageriet består i at den siktede har hatt tilgang til fornærmedes konto og gjennom dette har tatt ut pensjon som har kommet inn på kontoene hennes. Gjerningen er å regne som grov fordi den har vært systematisk og har en betydelig verdi, beregnet til cirka 1,3 millioner kroner. Mannen nekter for det grove bedrageriet, sa Karlsson i en pressemelding i slutten av mai.