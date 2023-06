– Én passasjer har vært bevisstløs og ble fløyet til St. Olavs hospital. Skadeomfanget på de andre to er uvisst, sier operasjonsleder Jørgen Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt til Adresseavisen klokka 13.35.

Administrerende direktør Mariann Grønseth i Torghatten Midt sier til NTB klokken 14.09 at fartøyene fremdeles henger sammen, men at det ikke er noen tegn til vanninntrenging.

– Per nå er de fleste av passasjerer og mannskap evakuert, det gjenstår fire fra mannskapet og to passasjerer i båtene, sier Grønseth.

Hun opplyser samtidig at de er kjent med at Aure kommune setter krisestab. Rederiet har også folk på vei til kommunen for å bistå.

Lokalavisen Tidens Krav skriver at det er hurtigbåten «Tyrhaug» som har kollidert med en servicebåt. De skriver også at flere båter er på vei til stedet, deriblant fergen Smøla.

Det ble først meldt om båtulykken like før klokken 13 onsdag.