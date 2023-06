Eriksen tiltrer 1. november 2023. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norsk Tipping.

Den tidligere kringkastingssjefen har vært i Norsk Tipping siden september i fjor, skriver E24.

I en pressemelding sier Eriksen at han tar beslutningen med tungt hjerte og at han gjerne skulle vært i Norsk Tipping lenger.

– På lik linje med Norsk Tipping har Bane Nor en viktig samfunnsoppgave. Å lede jobben med å sikre god og framtidsrettet infrastruktur på jernbanen i Norge er spennende og noe jeg har valgt å takke ja til, sier han.

– Trist for både styret og de ansatte

Også nyvalgt styreleder Sylvia Brustad i Norsk Tipping sier avgjørelsen er trist.

– Det er trist for både styret og de ansatte at Thor Gjermund slutter. Han har gjort en veldig god jobb i den tiden han har ledet selskapet, og vi skulle veldig gjerne sett at han ble lenger hos oss, sier Brustad i en pressemelding.

– Vi ønsker ham lykke til i ny jobb, sier Brustad videre.

– Har skjedd på svært, svært kort tid

Til Kampanje sier Eriksen at han ser på jobben som både viktig og stor.

– Dette er en så stor oppgave, som er så viktig for det grønne skiftet og det norske samfunnet, at jeg har tvilt meg fram til at det er det jeg ønsker å gjøre. Jeg er motivert for dette, sier Eriksen.

Eriksen sier at prosessen har gått svært fort.

– Jeg tok avgjørelsen mandag denne uken. Dette har skjedd på svært, svært kort tid, svarer Eriksen.

Styreleder Cato Hellesjø i Bane Nor er svært tilfreds og fornøyd med ansettelsen av Eriksen.

– Eriksen har med sitt store samfunnsengasjement, betydelig ledererfaring fra komplekse og store virksomheter og sin forståelse for statlig eierskap og politiske beslutningsprosesser, svært gode forutsetninger for denne topplederrollen, sier Hellesjø i en pressemelding.