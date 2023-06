Prosjektene består av nye utbygginger, videreutvikling av eksisterende felt og investeringer i prosjekter for økt utvinning ved eksisterende felt, skriver departementet i en pressemelding onsdag morgen. De samlede investeringene det nå åpnes for er på til sammen 200 milliarder kroner.

– Dette er prosjekter som bidrar til fortsatt høy og stabil produksjon fra norsk sokkel, og til sysselsetting og verdiskaping for hele samfunnet. Vi videreutvikler petroleumsvirksomheten slik at det skapes arbeidsplasser og store inntekter til fellesskapet, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Han sier at prosjektene vil sikre arbeidsplasser, bidra til å bygge kompetanse og gi grunnlag for videre teknologiutvikling i andre næringer som karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, havbruk og mineraler.

Vil fortrenge grønne næringer

MDG, SV og Rødt er svært negative til prosjektene, som de mener vil fortrenge utviklingen av grønne næringer og hindre omstilling.

– Aasland prøver å fremstille dette som klimaprosjekter, men realiteten er at dette vil føre til voldsomme utslipp og stjele enorme mengder kraft fra land – kraft som heller burde gått til lokalt, grønt næringsliv og folk som sliter med høye strømregninger, sier Lan Marie Berg (MDG).

Energipolitisk talsperson i Fremskrittspartiet Terje Halleland sier at dagens utfordrende energisituasjon og krigen i Europa gjør det viktig å støtte opp om oljenæringen.

– Norsk olje og gass er med på å redusere de europeiske klimagassutslippene, og er helt avgjørende for om Europa skal klare å nå sine klimamålsettinger, sier han.

Miljøorganisasjoner kritiske

Naturvernforbundet, WWF og Greenpeace peker på at prosjektet er til hinder for det grønne skiftet. Organisasjonene mener at det bremser omstillingen til fornybar energi og utviklingen av nullutslippsnæringer.

– Mens Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel er tydelige på at det ikke er rom for nye investeringer i olje og gass dersom vi skal begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, ignorerer Norge advarslene og godkjenner stadig nye oljefelt, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Også Redd Barna mener at prosjektet er et skritt i feil retning.

– Klimaendringene er en av de største truslene mot barns rettigheter og fremtid, sier seniorrådgiver for klima- og miljøpolitikk i Redd Barna, Ida Morén Strømsø.