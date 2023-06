Ny kulturminister ventes presentert

Det er ventet at en ny kultur- og likestillingsminister presenteres etter at Anette Trettebergstuen (Ap) fredag varslet sin avgang. Det skjedde fordi hun har gjort flere alvorlige feil knyttet til habilitet. Trettebergstuen går formelt av i et ekstraordinært statsråd i dag. Da vil også hennes statssekretærer gå formelt av. Lubna Jaffery blir trolig ny kultur- og likestillingsminister, ifølge flere medier.

Politimann i retten etter voldssak i Kongsberg

En politimann møter i Buskerud tingrett etter voldssaken i Kongsberg. Episoden skjedde ved Esso-stasjonen i sentrum av byen i oktober i fjor. Politimannen er tiltalt for å ha lagt en mann i bakken og slått ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen. Episoden ble fanget opp på en overvåkingsvideo.

Stoltenberg til Tallinn og Paris

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg møter og holder pressekonferanse med Estlands statsminister Kaja Kallas i ettermiddag. Senere på dagen reiser han til Paris, der han møter Frankrikes president Emmanuel Macron. De gir felles kommentarer til pressen tidlig på kvelden før møtet starter.

Kevin Spacey i retten

I dag starter en månedslang rettssak i London mot skuespilleren Kevin Spacey (63). Han står tiltalt for seksuelle overgrep mot fire menn i Storbritannia. Han har erklært seg ikke skyldig på alle tolv tiltalepunkter, som er knyttet til påståtte hendelser mellom 2001 og 2013. Saken pågår til 26. juli.

Norge møter Italia i U21-EM

I sluttespillet i U21-EM for menn møter Norge i kveld Italia i tredje runde. Gruppespillet foregår i Georgia og Romania. Kampen i gruppe D spilles i Cluj-Napoca i Romania.