Voldstiltalt politimann nekter skyld: Mener maktbruk var lovlig tjenestehandling

Gjerningsbeskrivelsen i tiltalen beskriver voldsutøvelsen som også ble fanget opp i sin helhet av et overvåkingskamera på bensinstasjonen i Kongsberg sentrum natt til søndag 30. oktober i fjor: Politimannen la «Kevin Winness Simensen ned i bakken og slo ham gjentatte ganger i hodet og på kroppen med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong».

Tiltalen er et resultat av at Riksadvokaten selv grep inn og ga beskjed om at den opprinnelige tiltalen for kroppskrenkelse skulle skjerpes til å gjelde grov kroppskrenkelse. I utgangspunktet var Spesialenheten innstilt på å avgjøre saken mot politimannen med en bot. Nå er det derimot klart at tiltalen blir underlagt full hovedforhandling i Buskerud tingrett.

Onsdag kommer saken opp for retten, og domstolen har satt av tre dager. Overvåkingsvideoen fra Esso-stasjonen i Kongsberg kommer til å være sentral i bevisførselen til Spesialenheten.

Se video: Kristian så vennen bli banket av politiet: Redd de skulle dra frem våpen

Nekter skyld

I påtegningen fra Riksadvokaten skriver førstestatsadvokat Runar Torgersen: «Riksadvokaten har i vurderingen særlig lagt vekt på omfanget og karakteren av voldsutøvelsen».

Riksadvokatens skjerpelse av tiltalen mot politimannen betyr at han må regne med en fengselsstraff dersom retten finner ham skyldig. I den opprinnelige tiltalen for kroppskrenkelse ville politimannen ikke blitt dømt til fengselsstraff.

– Min klient er klar på at han har utøvet makt som tjenestehandling, og erkjenner ikke straffskyld. Han forklarer seg nærmere i retten, sier den tiltalte politimannens forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

Politimannen ble tatt ut av operativ tjeneste etter voldshendelsen, men er nå suspendert og tatt helt ut av tjenesten.

Vedtok forelegg

Tiltalen omfatter også voldsutøvelse med teleskopbatong mot en kamerat av Simensen som kom løpende til som følge av maktbruken. Selv om kameraten etterkom pålegget om å trekke unna, skal politimannen ha slått ham to ganger med batongen. «Minst ett av slagene medførte kraftig hevelse og smerter i flere dager,» heter det i tiltalen.

Voldsutøvelsen var dessuten grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten, mener Spesialenheten.

I tillegg til å tiltale politibetjenten for vold har Spesialenheten for politisaker bøtelagt en av kollegaene hans for å ha slettet en video fra mobiltelefonen til vitnet Marius Stormo, som også var til stede ved Esso-stasjonen, ifølge Dagbladet. Tjenestemannen har vedtatt forelegget på 12.000 kroner.

Flere av politifolkene som var til stede, er anmeldt for medvirkning til vold og falsk forklaring.