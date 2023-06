Politiet ble varslet via togpersonell om at passasjeren hadde vist fram en pistol inne på toget til andre passasjerer. De understreker at det ikke var noen trusselsituasjon.

Sørvest politidistrikt opplyser at de pågrep mannen uten dramatikk, men at det ble brukt væpnede patruljer, politihund og droner i søket. Mannen ble funnet på Bryne stasjon.

Mannen er i 30-årene, og han er kjent for politiet fra tidligere.

Motivet er ikke kjent.