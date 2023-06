Trafikkulykken fant sted i Breivollveien i Sande i gamle Vestfold da en tom buss på vei fra Holmestrand til Sande kolliderte med en personbil. En kvinne i 80-årene omkom, og to andre personer ble skadd i ulykken.

Bussjåføren har fått status som siktet, men er foreløpig ikke forsøkt avhørt av politiet.

– Bakgrunnen for det er at han selv er på sykehus, så vi har valgt å avvente dette avhøret, sier jourhavende jurist Ane Thokle i Sørøst politidistrikt til Drammens Tidende. Thokle legger til at det er ukjent skadeomfang på de øvrige involverte.