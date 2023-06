Trump i opptak: – Dette er dokumentene

CNN har publisert et opptak der tidligere president Donald Trump snakker om dokumenter. Ifølge kanalen inneholder opptaket nye detaljer om samtalen som er et sentralt bevis i spesialetterforsker Jack Smiths tiltale.

Ifølge CNN virker det som Trump under opptaket indikerer at han besitter et Pentagon-dokument om planer for angrep mot Iran. Trump omtaler dokumentene som «strengt hemmelige» og later til å vise dem til andre i samme rom. Dette står i kontrast til Trumps tidligere uttalelser til Fox News om at han ikke hadde noen dokumenter med seg.

Domstol har godkjent Epstein-forlik

En dommer har gitt en foreløpig godkjenning til et forlik mellom banken JPMorgan Chase og kvinner som hevder finansmannen Jeffrey Epstein misbrukte dem. Forliket beløper seg til 290 millioner dollar, eller godt og vel 3 milliarder norske kroner.

Epstein var kunde i JPMorgan Chase fra 1998 til 2013, da banken stengte kontoene hans. Forretningsmannen ble pågrepet i 2019, siktet for å ha betalt mindreårige jenter for massasje og deretter forgrepet seg på dem i boligene sin i Florida og New York. I august samme år ble 66-åringen funnet død på cella etter det rettsmedisinere fastslo var selvdrap.

Trettebergstuen beholder verv

Anette Trettebergstuen (Ap) valgte å forlate regjeringen fredag, men beholder rollen som leder av kvinnenettverket og plassen i sentralstyret.

– Det er landsmøtet som velger sentralstyret og lederen av kvinnenettverket. Anette ble valgt av landsmøtet i mai, og det er ikke et tema å endre på det, sier partisekretær Kjersti Stenseng til Klassekampen.

Mistenkt gasslekkasje førte til evakuering

Sent i går kveld ble flere ansatte ved en Bring-terminal i Kristiansand evakuert etter mistanke om en gasslekkasje.

Det ble opprettet en sikkerhetssone på 100 meter, men etter kort tid fikk nødetatene avklart at det ikke var snakk om noen lekkasje.

McDavid er årets mest verdifulle spiller

I natt norsk tid kåret NHL årets prestasjoner, og det var Connor McDavid fra Edmonton Oilers som stakk av med den gjeveste prisen. 26-åringen hadde flest poeng for tredje sesong på rad, med totalt 153 – 64 mål og 89 målgivende pasninger – fordelt på 82 kamper.

McDavid, som er kaptein for Oilers, er den niende spilleren som vinner prisen for tredje gang. Flest priser har gått til legenden Wayne Gretzky, som fikk den ni ganger.