Kripos koblet på savnetsak i Finnmark

Kripos skal bidra med forsterket etterforskningsledelse og teknisk bistand, melder politiet i en pressemelding mandag.

– Det er en stor og krevende etterforskning. Vi vet ennå ikke hva som har skjedd med den savnede, eller hvor et eventuelt åsted er, men vi jobber intenst med det, skriver politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør.

En mann i 20-årene ble søndag kveld varetektsfengslet i fire uker. Etter det politiet kjenner til, er han den siste personen som har hatt kontakt med den savnede.

– Vi argumenterte i retten med hensynet til bevisforspillelse og fikk rettens medhold i å fengsle siktede, sier politiadvokat Ylva Helen Kvikstad til iFinnmark.

Mannen har vært savnet siden han forsvant fra boligen til sin mor fredag for over en uke siden, skrev politiet i en pressemelding lørdag.

– Den siktede har avgitt uriktig forklaring, og ifølge politiets etterforskning er det mistanke om at den savnede kan være utsatt for en kriminell handling, drap eller grov vold med døden til følge. Det er mistanke om at den siktede har tilknytning eller medvirket til handlingen, sa Indbjør da.

Politiet mistenker at det skal dreie seg om drap eller vold.

– Vi er tidlig i etterforskningen. Vi har ikke funnet den savnede eller det eventuelle åstedet, men med bakgrunn i det som har framkommet så langt, er det mistanke om at den savnede er utsatt for alvorlig kriminalitet.