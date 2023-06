Jansrud har delt nyheten i et Instagram-innlegg. Der skriver han at barnet kom 20. juni og at hun skal hete Iben.

– Alt står bra til med familien, og vi nyter livet sammen, skriver 37-åringen.

Fra før av har Jansrud og Mortensen datteren Frøya. Jansrud satte karrierepunktum i 2022. Forrige sesong var han alpinekspert for Viaplay.