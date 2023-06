Aksjonister blokkerer veiene inn til Roan vindkraftverk på Fosen

Det er ikke satt en sluttdato for aksjonen, og målet er at anlegget må stenges helt ned. Aksjonen skjer i solidaritet med reindriftssamene på Fosen, heter det i en pressemelding fra Motvind Norge.

Politiet er på stedet for å snakke med både eierne av vindkraftverket og med demonstrantene, opplyser operasjonsleder Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Demonstrasjonen går fredelig for seg, og det er per nå ikke aktuelt å fjerne demonstrantene.

– De har rett til ytringsfrihet. Den er viktig for samfunnet, og den ønsker vi å verne om. Vi er der for å ivareta sikkerheten og har særlig fokus på sikkerheten til demonstrantene, sier hun.

Krever driftsstans

– Demonstrasjonene vil opphøre dersom det gjøres vedtak om driftsstans for Roan og Storheia vindkraftverk, samt at de ulovlige konsesjonene for Roan og Storheia vindkraftverk trekkes tilbake, skriver aksjonistene i pressemeldingen.

Høyesterett slo i oktober 2021 fast at vindturbinene på Fosen bryter med samenes rettigheter til å utøve sin kultur gjennom reindrift. Fortsatt er det uklart hva som skjer med vindturbinene.

I februar og mars blokkerte demonstranter en rekker departementsbygninger i Oslo. Det var da 500 dager siden dommen fra Høyesterett. Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) beklaget menneskerettsbruddene overfor reineierne på Fosen.

Flere demonstrasjoner

Regjeringen har gjennomført møter med både Sametinget og reineierne for å bli enige om et utredningsprogram for de omstridte vindmøllene. I april varslet Sametinget at de ikke kom til enighet med regjeringen og forlot samarbeidet. Aasland har varslet at utredningen ikke er klar før mars eller april 2024.

2. og 3. juni var det nye demonstrasjoner fra Fosen-aksjonistene. De blokkerte da Statsministerens kontor og demonstrerte utenfor Stortinget. Det var da gått 600 dager siden høyesterettsdommen.