Minnemarkering etter masseskytingen i Oslo

Søndag er det ett år siden to mennesker ble drept og flere skadd i skytingen ved London Pub og Per på hjørnet i Oslo. I år markeres dagen over hele landet. I Oslo holdes det en rekke markeringer søndag. Klokken 11 er det kransenedleggelse ved C. J. Hambros plass i Oslo, like ved der angrepet skjedde. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) og flere fra regjeringen deltar. Deretter blir det en minnemarkering i Oslo rådhus klokken 13.

Nordisk-canadisk statsministermøte på Island

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar på nordisk-canadisk statsministermøte på Island. Det årlige sommermøtet for de nordiske statsministrene arrangeres i Vestmannaeyjar på Island, med Canadas statsminister Justin Trudeau som spesiell gjest. Møtet varer fram til 27. juni.

Nyvalg i Hellas

Det holdes nyvalg på ny nasjonalforsamling i Hellas etter at ingen partier fikk flertall i valget 21. mai.

Pilegrimsferden hajj innledes

I Mekka i Saudi-Arabia innledes søndag den årlige pilegrimsferden hajj. I år venter saudiarabiske myndigheter at antall pilegrimer vil være tilbake på samme nivå som før pandemien. Årets hajj er den første på fire år uten koronarestriksjoner. I 2019 gjennomførte over 2,4 millioner muslimer pilegrimsreisen som er en av de fem søylene i islam.

Forsøk på pride-tog i Istanbul

LGBTQ-miljøet i Istanbul vil søndag gjøre et forsøk på å holde et pride-tog til tross for at myndighetene i Istanbul har forbudt pride-markeringer i landet. Myndighetene i Istanbul har forbudt pride-feiring fordi de mener det er en trussel mot familieverdiene.

Eliteserien: Serielederen på poengjakt i Drammen

Serieleder Bodø/Glimt tar turen til Drammen for å møte Strømsgodset i den 1. serierunden i Eliteserien i fotball. Øvrige kamper som spilles søndag er HamKam – Odd, Molde – Haugesund, Rosenborg – Sarpsborg, og Tromsø – Stabæk.

Sykkel-NM: Forkortet fellesstart

Fellesstartene i sykkel-NM for kvinner og menn går søndag i Sandnes. Arrangørene av sykkel-NM har sett seg nødt til å redusere søndagens fellesstart for menn med 36 kilometer som følge av mangel på løypevakter. Kvinnene sykler 113 kilometer, med start klokken 8. Herrene, som starter klokken 12.15, skal sykle 188 kilometer.

U21-gutta med EM-kniven på strupen mot Frankrike

Etter 1-2-tap mot Sveits i den første kampen, har det norske U21-landslaget kniven på strupen i sin andre gruppekamp mot Frankrike søndag. Tapet for Sveits gjør at Norge bør håpe på Italia-seier mot Sveits. Da har Norge fortsatt en mulighet selv med tap mot Frankrike. Italia gjenstår i den siste gruppekampen. Kampstart mot Frankrike er klokken 20.45 søndag.