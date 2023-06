TV-kanal: Tsjetsjenske elitesoldater ble sendt for å beskytte Moskva

Tre tusen elitesoldater fra Tsjetsjenia ble utplassert i Moskva lørdag morgen for å beskytte hovedstaden mot Wagner-gruppen, ifølge tsjetsjensk TV.

– Soldatene har vært utplassert i Moskva siden tidlig om morgenen og er klare til å utføre enhver ordre fra den øverstkommanderende for de russiske væpnede styrkene, Vladimir Putin, skriver den tsjetsjenske statskringkasteren Grozny på Telegram lørdag kveld.

Borge tapte terreng i PGA-mesterskapet

Celine Borge (24) måtte tåle en trøblete tredjerunde, men henger fortsatt brukbart med i tetkampen i PGA-mesterskapet i golf i New Jersey.

Etter lørdagens tredje runde ligger Borge på en foreløpig delt 12. plass, og ender runden tre slag over par. Før lørdagens runde lå nordmannen på delt annenplass.

Granskingen av Titan-forliset er i gang

Canadas havarikommisjon har startet granskingen av ubåtforliset som kostet fem mennesker livet. Granskingen, som startet på ubåtens overflateskip, kan komme til å ta så lang tid som mellom 18 måneder og to år.

– Vårt mandat er å finne ut hva som skjedde og hvorfor, slik at vi kan finne ut hva som må endres for å redusere muligheten eller risikoen for at slike ting skjer igjen, sier lederen for havarikommisjonen, Kathy Fox.

Motorsykkelulykke i Vik i Sogn

En person ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter MC-ulykke i Vik i Sogn i Vestland.

Pasienten ble opplyst å være bevisst da han ble fraktet vekk av luftambulansen.

Fallulykke i Kragerø

Nødetatene rykket ut til en fallulykke i Kragerø, og redningshelikopter ble sendt til stedet.

Personen hadde falt noen meter og blitt bevisstløs, skrev politiet på Twitter.